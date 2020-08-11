НСК "Олимпийский" станет домашним стадионом "Шахтера"

"Шахтер" будет делить НСК "Олимпийский" с "Динамо" в следующем сезоне. Фото: ФК "Динамо"

Донецкий "Шахтер" планирует проводить свои домашние матчи чемпионата Украины в следующем сезоне в Киеве, на НСК "Олимпийский".

"Горняки" уже заявили в Премьер-лигу НСК "Олимпийский" как свой домашний стадион на следующий сезон УПЛ, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Соответствующий контракт между "Шахтером" и НСК будет подписан в ближайшие дни. Донецкий клуб будет делить главную спортивную арену Украины с "Динамо".

По информации журналиста Романа Бебеха, офисные сотрудники "Шахтера" уже переезжают из Харькова в Киев.

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НСК "Олимпийский" станет третьим домашним стадионом "Шахтера", после того как команда покинула Донецк. Сначала "горняки" играли во Львове, на "Львов Арене", затем перебрались в Харьков, на ОСК "Металлист".