"НСК Олимпийский - не стадион "Динамо" - Срна

Дарио Срна 15 лет играл за "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна подтвердил, что донецкая будет выступать в Киеве на НСК "Олимпийский".

По словам функционера, "горняки" имеют такое же право на "Олимпийский", поскольку он принадлежит государству.

"Мы играли во Львове, в Харькове, теперь - в Киеве. Это решение пришло само по себе, из-за пандемии коронавируса. Нельзя было некуда лететь, мы минимизировали этот риск и решили играть на "Олимпийском". Всем понравилось. Поговорили между собой, с президентом и приняли такое решение. Перелетов будет меньше, футболистам будет гораздо комфортнее. Это правильное решение. Осталось только выиграть все, чтобы решение было оправдано.

Это не стадион "Динамо". "Олимпик" играет на стадионе Лобановского уже долго, никаких проблем нет. Колос играл на "Олимпийском" - не было проблем. Не вижу проблемы в том, чтобы "Шахтер" играл на "Олимпийском", который принадлежит государству. Не боюсь никаких провокаций ", - сказал Срна в эфире программы "Великий Футбол".

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После того, как Украина потеряла контроль над Донецком "Шахтер" сначала играл свои матчи во Львове на "Львов Арене", потом переехал на ОСК "Металлист". А с июня 2020 проводит матчи в Киеве.