Новый тренер Ястремской угрожает судом за слухи о романе с украинкой

Даяна Ястремская завершила сезон на 23 месте в мировом рейтинге. Фото: рейтер

Немецкий тренер Саша Баин пригрозил судом фанатскому теннисному аккаунту. Причина - распространение слухов о его отношениях с 19-летней Даяной Ястремской.

Аккаунт под названием WTA Tea распространил информацию о романе между 35-летним тренером и теннисисткой. Но после заявления Баина твит был удален.

Баин написал, что поручит своему адвокату разобраться с ситуацией, если WTA Tea еще раз распространит ложную информацию о нем и Ястремской подаст иск в суд..

"Если я еще раз увижу, что ваш аккаунт распространяет подобные слухи, этим займется мой адвокат. Я устал от людей, которые считают, что в социальных сетях можно без последствий говорить все, что угодно. Все равно надеюсь, что у вас все будет в порядке, и это был последний раз. У меня все ", - цитирует" 24 канал "немецкого тренера.

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Предыдущим тренером Ястремской был Оливье Женон. Украинка прекратила с ним сотрудничество в сентябре 2019 года. 21 ноября 22 ракетка мира объявила о начале работы с Баином.