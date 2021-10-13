Новые владельцы "Ньюкасла" замахнулись на покупку "Интера"

"Интер" может пойти путем "Ньюкасла". Фото: Reuters

Новые владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии хотят заключить сделку о покупке итальянского "Интера", сообщает Libero. Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) уже начал переговоры с представителями клуба.

Стороны уже обсуждали возможную продажу клуба в 2020 году, но тогда владельцы "Интера" отказались от сделки.

PIF приобрел около 80% акций "Ньюкасла". В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Прежде главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщали, что сделка о продаже "Ньюкасла" оценивается в € 350 млн.

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В турнирной таблице текущего сезона английской Премьер-лиги "Ньюкасл" располагается на предпоследнем 19-м месте, набрав три очка в семи встречах. В матче с командой с севера Англии Криштиану Роналду забил первые голы после возвращения в АПЛ.