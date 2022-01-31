Новичок стреляет дублем. "Шахтер" одержал вторую победу на сборе в Турции

Радость футболистов "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

В понедельник, 31 января, подопечные Роберто Де Дзерби встретились с белградской "Црвеной Звездой".

Команды играли в Турции ровно год назад. Тот матч завершился со счетом 0:0. На этот раз было забито аж пять голов, сообщает официальный сайт "Шахтера".

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На 13-й минуте Майкон левой ногой набросил мяч в штрафную, а Михаил Мудрык выскочил из-за спины защитника и замкнул головой.

Спустя пять минут дебютный гол за донецкий клуб забил Давид Нерес. Мудрык заработал штрафной, Майкон сотряс перекладину, а Нерес подоспел на добивание.

В середине второго тайма "Црвена Звезда" сравняла счет. Саного после подачи углового головой пробил в штангу, а Драгович был первым на подборе. А Омойжуанфо с линии вратарской замкнул прострел Драговича.

Вырвал победу "Шахтер" на 72-й минуте. Давид Нерес оформил дубль ударом с полукруга штрафной. Мяч дважды подпрыгнул и оказался неберущимся для голкипера.

Также отметим, что Анатолий Трубин потащил мощный удар Павкова с 11-метровой точки.

До этого на сборе в Турции "Шахтер" не сумел победить "Мариуполь", а также разгромил "Вольфсбергер". Дончане прибыли на сбор 16 января. Закончится сбор 2 февраля. Спарринги на данном этапе у команды больше не запланированы.