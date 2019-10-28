Новичок "Реала" бросил гражданскую жену с младенцем ради модели

Новичок Реала "форвард Лука Йович решил покинуть невесту с младенцем ради новой пассии.

Избранницей сербского форварда стала модель София Милошевич, пишет "Футбол 24"

Летом 21-летний игрок перебрался из Франкфурта, где защищал цвета "Айнтрахта", в Мадрид. В Германии форвард оставил свою девушку Анжелу Манитасевич, которая воспитывает их семимесячного сына - Дэвида. Лука находился в отношениях с Анжелой с 2014 года.

Уже в августе Йовича замечали в столице Испании в компании новой пассии. Пара пытается держать отношения в тайне, поскольку Йович не заявлял о разрыве с Манитасевич.

Автор: Инстаграм София Милошевич

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Летом "Реал" заплатил за Йович 60 млн евро. Пока в составе "сливочных" сербскому форварду не удалось найти свое место в составе.