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суббота, 01 июня 2019 19:02

Новичок "Динамо" уже прибыл в Киев

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Новичок &quot;Динамо&quot; уже прибыл в Киев
Кадири год провел в Туле

Защитник венской Аустрии Мохаммед Кадири, которым интересуется Динамо, прибыл в Киев.

Футболист побывал на Майдане Независимости в столице Украины – пишет champion.com.ua

Уже появилась информация, что Кадири осталось всего лишь пройти медосмотр в Динамо и в ближайшее время ганец станет футболистом бело-синих.

23-летний ганец начал карьеру в родной стране в клубе Ашанти Голд, после чего переехал в Европу, где выступает в составе Аустрии. В прошлом сезоне выступал на правах аренды за тульский Арсенал.

В 2016 году Кадири вызывался Авраамом Грантом в сборную Ганы, но пока так и не провел ни одного поединка за национальную команду.

Среди заслуг Кадири чемпионство в Гане и серебряная медаль чемпионата Австрии.

В завершившемся сезоне чемпионата России по Арсенал Кадири сыграл 27 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 ассиста.

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Динамо завершило сезон в УПЛ на втором месте, уступив победителю розыгрыша, Шахтеру, 11 очков.

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