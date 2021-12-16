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четверг, 16 декабря 2021 17:46

Норвежка снова выиграла биатлонную гонку. Лучшая из украинок — в двадцатке

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Норвежка снова выиграла биатлонную гонку. Лучшая из украинок — в двадцатке
В прошлом году кубок мира выиграла Тириль Екхофф. Фото: Global Look Press

Норвежская биатлонистка Марте Ройселан в третий раз в текущем сезоне завоевала золотую медаль в личных гонках на этапах Кубка мира.

Сегодня, 16 декабря, Ройселанд стала первой в спринте на этапе Кубка мира в Анси. Ранее она одержала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), а также завоевала золото, выиграв гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Для Ройселанд победа в спринте стала второй подряд в личных гонках текущего сезона, а также 3-й победой за последние 4 личные гонки на этапах Кубка мира.

В сегодняшнем спринте второе место осталось за Анаис Бескон из Франции, тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг.

Украину представили 5 биатлонисток: Дарья Блашко, Елена Билосюк, Юлия Джима, Ирина Петренко и Ольга Абрамова.

Лучший результат среди украинок показала Билосюк, с двумя нулями она финишировала 18-й. Блашко показала 29-й результат. Джима замкнула зачетную зону став на финише 40-й. Петренко стала 57-й. Абрамова единственная представительница национальной сборной, которая не попала в пасьют.

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В этом году украинские биатлонистки еще ни разу не попадали в призеры. Олимпиада в Пекине стартует меньше чем через два месяца.

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