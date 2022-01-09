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воскресенье, 09 января 2022 16:48

Норвежка легко выиграла гонку преследования

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Норвежка легко выиграла гонку преследования
Марте Ройзеланд не имела равных в Оберхофе. Фото: Reuters

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская гонка преследования. Победителем соревнований стала норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила два промаха и завершила дистанцию за 33 минуты и 18 секунд.

Второе место заняла шведка Ханна Эберг. Она также допустила два промаха, но отстала от Рёйселанд на 33,4 секунды.

Тройку лучших замкнула представительница Беларуси Динара Алимбекова. Она уступила Рёйселанд 42 секунды.

Лучшей из украинок была Дарья Блашко - 22 место с чистой стрельбой. Валентина Семеренко с четырьмя промахами финишировала 33-ей. Юлия Джима с шестью - была 36-ой.

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Вчера сборная Украины выиграла первую медаль в биатлоне. Артем Тищенко и Дария Блашко были третьими в сингл-миксте.

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