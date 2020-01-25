Нодар Ахалкаци разгромил "Ливерпуль"

Нодар Ахалкаци (слева) вместе с артистом Евгением Леоновым и футболистами тбилисского "Динамо" Рамазом Шенгелия и Александром Чивадзе

25 января 1998 в Москве умер Нодар Ахалкаци - выдающийся грузинский тренер, победитель Кубка кубков-1981, чемпион СССР-1978. Президент федерации футбола Грузии сел в такси, которое должно отвезти его на встречу с президентом ФИФА Йозеп Блаттером. Уже в машине у него остановилось сердце.

Ахалкаци был посредственным футболистом - выступал за тбилисское "Локомотив" во второй лиге. Свой талант он раскрыл на посту тренера тбилисского "Динамо" с 1976 по 1982 годы. Это была золотая эра грузинского футбола. В Ахалкаци раскрылись Давид Кипиани, Рамаз Шенгелия, Александр Чивадзе, Виталий Дараселия и Владимир Гуцаев.

На третий год своей работы Нодар Ахалкаци принес грузинскому футболу единственную победу в чемпионатах СССР. Тбилисцы сразу оторвались от киевского "Динамо", которое проводило смену поколений, и не дали киевлянам ни единого шанса.

В следующем году чемпионом стал "Спартак", а в 1980 - "Динамо" Киев. Тбилисцы были призерами. Казалось, лучшие времена грузинской команды уже позади. Но осенью 1980 команда стартовала в розыгрыше Кубка кубков.

Этому предшествовала забавная история. Розыгрыш Кубка СССР проводили 13 августа - в день физкультурника. В начале 1980 года УЕФА внесло изменения и требовало назвать участника от СССР в июне. Было известно, что в финал вышли тбилисское "Динамо" и "Шахтер". Руководители советского футбола, не долго думая, написали победителем "Динамо" и отправили его в Кубок кубков. А Кубок СССР выиграл "Шахтер". Дончане отправились в Кубок УЕФА.

Тбилисцы легко прошли два первых раунда - ирландский и греческий клубы. В четвертьфинале их ждал главный фаворит турнира - английский "Вест Хэм". Матч не показывали в СССР. Только утром информационные агентства сообщили сенсацию - тбилисское "Динамо" победило на выезде - 4:1.

В полуфинале грузины одолели "Фейеноорд", а в финале, уступали "Карл Цейс" из ГДР – 0:1. Ахалкаци обычно во время игры не вставал со скамейки, но на этот раз поднялся. И как раз Владимир Гуцаев сравнял счет. Еще через несколько минут Виталий Дараселия забил победный гол - 2:1. И мало кто знал, что Ахалкаци на финал вышел из высокой температурой, о которой никому не сказал. Не хотел сбить своей команде победное настроение.

Специально похвастаться на фоне Кубка кубков приехал Леонид Брежнев

В аэропорту Тбилиси победителей встречала вся Грузия. Специально похвастаться на фоне Кубка кубков приехал Леонид Брежнев.

Впоследствии Ахалкаци признается, что часто видит предстоящие матчи своей команды в снах, и даже угадывает счет.

В следующем году Нодар Ахалкаци снова едва не выиграл Кубок кубков. Тбилисцев остановил в полуфинале бельгийский "Стандарт", который множество раз применил невиданное тогда в СССР искусственное положение вне игры.



Тренера, который находился на вершине славы, взяли в сборную СССР на Кубок мира-1982. Вместе с Лобановским он должен был помогать Константину Бескову. Из тренерского триумвирата прогнозируемо ничего не получилось - сборная СССР не вышла из четвертьфинальной группы.

Тбилисское "Динамо" в сезоне 1982 заняло четвертое место, лишь по дополнительным показателям уступив "Спартаку". Однако Нодар Ахалкаци решил, что с него хватит. Он написал заявление и ушел, в возрасте 44 лет - времени тренерского расцвета. Его звали тренировать московский ЦСКА, но получили отказ.

- Я уже всем все доказал, - заявил Нодар Парсаданович.

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В 1979 году тбилисское "Динамо" во главе с Ахалкаци обыграло в Кубке кубков тогдашнего обладателя приза - "Ливерпуль" - 1:2 и 3:0. Это была самая громкая победа грузинского футбола.