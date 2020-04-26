Никто в Беларуси представить не может, сколько людей заболело – украинский баскетболист

максим Мирошниченко удивился, когда остановили чемпионат. Фото ФБУ

Баскетбольная федерация была первой и едва ли не единственной в Беларуси, которая приостановила чемпионат чем удивила и местные власти.

Об этом заявил украинский баскетболист клуба Гродно-93 Максим Мирошниченко.

"Последний тур чемпионата состоялся 14 марта. После него во всех клубах объявили о приостановлении чемпионата. Баскетбольная федерация была, кажется, первой и едва ли не единственной в Беларуси, которая приостановила чемпионат чем удивила, насколько я слышал, и местные власти. Предположим в гандбол там до сих пор играют, а вот баскетбол остановился, играли и в хоккей, но от того последствия довольно тяжелые. Я знаю, что только в хоккейном клубе моего города 13 игроков заболели коронавирусом". Об этом пишет "Чемпион".

"Там абсолютно все работает, кафе, рестораны, тренажерные залы, торговые центры, ночные клубы. Правда посетителей в этих местах значительно меньше, чем обычно. Люди опасаются за свою жизнь. В масках ходить не обязательно, но остальные защитные мероприятия проводятся. Там нет общедоступных мест где не было бы антисептиков, там есть социальная реклама. Вот только статистику никто не приводит.

Никто в Беларуси даже представить не может сколько людей заболело. На телевидении пытаются об этом осторожно говорить. Иногда в новостях показывают, что умерла семья от пневмонии, но не от коронавируса. Говорят примерно так: "просто у них было еще куча болячек и они были жирными и паршиво питались". Вот так. Могут еще показать Украине и привести статистику тех кто заболел, мол посмотрите какие плохи дела у наших соседей, тысячи заболели, будьте осторожны", - отметил Мирошниченко.

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В Беларуси до сих пор продолжается футбольный чемпионат. Это единственное первенство в Европе, которое не остановили через коронавирус.