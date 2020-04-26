Никто в Беларуси представить не может, сколько людей заболело – украинский баскетболист

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 828
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Просмотров: 432
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4185
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 495
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
1 Просмотров: 720
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 4833
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1530
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3681
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 3645
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 477
Фото
Все фото
11
9
10
14
13
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника &quot;Реала&quot;
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника "Реала"
Горячая соблазнительница: фото сексуальной модели, которая очаровала молодого футболиста
Горячая соблазнительница: фото сексуальной модели, которая очаровала молодого футболиста
Видео
Все видео
Президент клуба отправлял будущего обладателя "Золотого мяча" в шахту
Президент клуба отправлял будущего обладателя "Золотого мяча" в шахту
Из Заварова хотели сделать второго Платини
Из Заварова хотели сделать второго Платини
Девич завершил карьеру
Девич завершил карьеру
На стадионе "Барселоны" готовили теракт
На стадионе "Барселоны" готовили теракт
"Хотела пожить обычной жизнью": Свитолина рассказала, чем занимается на карантине
"Хотела пожить обычной жизнью": Свитолина рассказала, чем занимается на карантине
Интервью
1/5
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1224
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8901
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3951
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5796
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Просмотров: 720
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 апреля 2020
Просмотров: 477
Вовина тисяча
– На Юліну тисячу я в санаторій з'їздила, на Вітіну – чоловік поросят купив. А на Вовину що? Хіба то гроші зараз? – каже ...
воскресенье, 26 апреля 2020 18:03

Никто в Беларуси представить не может, сколько людей заболело – украинский баскетболист

  Комментировать
Никто в Беларуси представить не может, сколько людей заболело – украинский баскетболист
максим Мирошниченко удивился, когда остановили чемпионат. Фото ФБУ

Баскетбольная федерация была первой и едва ли не единственной в Беларуси, которая приостановила чемпионат чем удивила и местные власти.

Об этом заявил украинский баскетболист клуба Гродно-93 Максим Мирошниченко.

"Последний тур чемпионата состоялся 14 марта. После него во всех клубах объявили о приостановлении чемпионата. Баскетбольная федерация была, кажется, первой и едва ли не единственной в Беларуси, которая приостановила чемпионат чем удивила, насколько я слышал, и местные власти. Предположим в гандбол там до сих пор играют, а вот баскетбол остановился, играли и в хоккей, но от того последствия довольно тяжелые. Я знаю, что только в хоккейном клубе моего города 13 игроков заболели коронавирусом". Об этом пишет "Чемпион".

"Там абсолютно все работает, кафе, рестораны, тренажерные залы, торговые центры, ночные клубы. Правда посетителей в этих местах значительно меньше, чем обычно. Люди опасаются за свою жизнь. В масках ходить не обязательно, но остальные защитные мероприятия проводятся. Там нет общедоступных мест где не было бы антисептиков, там есть социальная реклама. Вот только статистику никто не приводит.

Никто в Беларуси даже представить не может сколько людей заболело. На телевидении пытаются об этом осторожно говорить. Иногда в новостях показывают, что умерла семья от пневмонии, но не от коронавируса. Говорят примерно так: "просто у них было еще куча болячек и они были жирными и паршиво питались". Вот так. Могут еще показать Украине и привести статистику тех кто заболел, мол посмотрите какие плохи дела у наших соседей, тысячи заболели, будьте осторожны", - отметил Мирошниченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вернидуб обыграл "Динамо" Брест

В Беларуси до сих пор продолжается футбольный чемпионат. Это единственное первенство в Европе, которое не остановили через коронавирус.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Никто в Беларуси представить не может, сколько людей заболело – украинский баскетболист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Из Заварова хотели сделать второго Платини

Самое читаемое
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
11
 Просмотров: 86484
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
37
 Просмотров: 17910
Рулонные шторы шик и удобство: 15 стильных идей интерьера
Рулонные шторы шик и удобство: 15 стильных идей интерьера
15
 Просмотров: 13536
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина 1 Просмотров: 11871
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
 Просмотров: 10998
Спорт
Президент клуба отправлял будущего обладателя "Золотого мяча" в шахту
Президент клуба отправлял будущего обладателя "Золотого мяча" в шахту
 Просмотров: 648
"Шахтер" обратил внимание на аргентинский рынок
"Шахтер" обратил внимание на аргентинский рынок Просмотров: 144
Тете и Додо вошли в элитный список
Тете и Додо вошли в элитный список Просмотров: 225
"Реал" оставит Лунина вторым вратарем из-за низкой зарплаты
"Реал" оставит Лунина вторым вратарем из-за низкой зарплаты Просмотров: 729
Кравец рассказал о разводе с женой
Кравец рассказал о разводе с женой 1 Просмотров: 1881
Больше всего комментируют
4
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
3
В ГБР прояснили ситуацию с подозрениями Порошенко, Турчинову и Воронченко
2
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
1
Россия – агрессор. Она напала в Крыму и на Донбассе – Пидручный
1
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Голосов: 532
Голосование Кто должен быть главным тренером киевского "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Алексей Михайличенко
  • 2) Виктор Скрипник
  • 3) Сергей Ребров
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua