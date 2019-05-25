Николас Лауда выиграл "Формулу-1" после страшной аварии

Лучшее фото Николаса. Тут он снят еще до аварии

20 мая в Австрии умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда.



В феврале 1949 года в семье Лауда - австрийских банкиров из Вены родился сын Ники. Кроме банков семья владела бумажным бизнесом, а дед будущего гонщика - Ганс был известным в стране промышленником.

Никто и не подозревал, что юный Ники променяет карьеру банкира на гонки в "Формуле-1". Роковой ошибкой отца было разрешение 12-летнему парню загонять в гараж престижные авто семьи. Еще через два года ему разрешили объезжать вокруг родового имения.

В 19, когда машины превратились в страсть, отец бросился спасать парня, но было уже поздно. Ники посвятил себя автомобилям. Его останавливали даже аварии - он разбил несколько автомобилей, среди них и те, что были в отцовском гараже.

В 1970 году Лауда берет первый кредит чтобы купить гоночный "Порше". На помощь родных не рассчитывает - тяжело работает, превращаясь в одержимого гонками маньяка. Он голодает, экономит и снова наращивает долги. В конце концов покупает место в команде March, но особых успехов не достигает. Решающим становится встреча с владельцем "Феррари". В 1974 году Энцо Феррари приглашает австрийца к себе в команду. И уже в следующем году Ники становится чемпионом.

В 1976 он тоже лидирует, опережая Джеймса Ханта на 35 очков. Однако на Гран-при Германии происходит столкновение с отбойником, пожар и спасение другими участниками гонки. Лицо Лауды обожженное, легкие повреждены навсегда, правого уха почти нет, но за 40 дней он возвращается в "Формулу-1".

Никто бы не заметил страха Лауды, если бы не гонки в Японии. Дождь лил как из ведра и Ники сошел с трассы.

- Моя жизнь дороже любых гонок, - заявил он.

Чемпионом стал Хант, а болельщики не простили трусости своем вчерашнем кумиру.

В 1977 он снова выигрывает "Формулу", а в следующем сезоне Лауда уходит из команды, а в 1979 - вообще из гонок. Создает собственную авиакомпанию. Чтобы заработать денег на новый бизнес, он возвращается в "Формулу". Заключает контракт с "Маклареном". Год восстанавливает форму, а в 1984 снова становится чемпионом. Еще за два года окончательно прощается с болидами.

Ники имеет пятерых детей от трех женщин. Самым молодым мальчикам-близнецам - всего по 10 лет. Они родились, когда Лауди уже стукнуло 60.

В тяжелую минуту гонщика подвели обожженные легкие. Дышать становится все труднее. Даже пересадка не спасает - зимой 2019 Ники подхватил пневмонию, которая в мае таки свела его в могилу.

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Он оставил после себя хорошее наследство - Николас был владельцем двух австрийских авиакомпаний.