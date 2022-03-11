"Никогда не забудем, никогда не простим" - Малиновский поддержал Украину

Руслан Малиновский является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал вторжение России в Украину.

Один из лидеров сборной Украины мыслями о родной земле.

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"Никогда не забудем, никогда не простим. Каждый день мои мысли о моем народе, который страдает и борется за свою землю", – написал Малиновский в Instagram.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Баера Малиновский забил гол и отдал две голевые передачи, свои результативные действия украинец посвятил всем жертвам войны в Украине.