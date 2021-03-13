Никаких "Катюш". Спортивный арбитражный суд запретил исполнять российскую песню

на Олимпиаде в Пхенчхане россияне уже были без флага.Фото Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни "Катюша" в качестве замены государственного гимна на Олимпиадах в Токио и в Пекине.

По решению CAS российские спортсмены могут в ближайшие 2 года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню "Катюша" в качестве музыкального сопровождения спортсменов на крупных международных стартах, включая Олимпийские игры.

В феврале предложение было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК).

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Россиянам запрещено выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира с флагом и гимном из-за постоянного употребления допинга и поддержки допинг-программы государственными структурами России.