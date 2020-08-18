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Независимость - это когда ты хочешь что-то сделать и чувствуешь силы и умение

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Независимость - это когда ты хочешь что-то сделать и чувствуешь силы и умение
Олег Федорчук тренировал симферопольскую "Таврию". Фото nik.sport

"Независимость для меня определил Гегель еще более 200 лет назад. Это осознанная необходимость. Когда ты хочешь что-то сделать и чувствуешь силы и умение для этого. Для журналиста - это писать по приказу сердца, а не партии. Для футбольного тренера - это когда президент клуба не заходит в раздевалку с пистолетом в руке", - говорит футбольный тренер Олег Федорчук.

Независимость Украины осознал 11 декабря 2013 года. Проснулся в три часа ночи и понял, что если есть люди, которые хотят погибнуть за свободу и независимость, значит – это государство состоялось. И худшее в нашей истории - уже позади.

У нас много пессимистических символов, но для меня символ независимости - способность украинцев объединиться в переломные моменты истории. Когда мы объединяемся - горы можем свернуть. Удивительно, но объединенные единым порывом мы не громим магазины, не пьем водку и не делаем глупостей. Зато оставшись наедине способны на гораздо хужие поступки. Взгляните на недавнюю нашу историю - 90% восстаний в ГУЛАГе - это были восстания украинцев. Нация, которая ни при каких обстоятельствах не потерпит тирании, - это наш кодовый знак и наш символ.

В Украине люблю людей, способных фанатично трудиться. Их количество увеличивается ежегодно. И не только в поле, школе или бизнесе. И в футболе тоже. Для меня это предвестники большого будущего.

90% восстаний в ГУЛАГе - это были восстания украинцев. Нация, которая ни при каких обстоятельствах не потерпит тирании, - это наш кодовый знак и наш символ

Тектоническим изменением считаю второй Майдан. Я тогда работал в Крыму. Местное телевидение брало интервью из расчета, что 90% футболистов и тренеров - ватники. Когда я начал говорить, что поддерживаю Майдан, в интервьюеров глаза полезли на лоб.
Впоследствии я уже сам был на Майдане. Хотел помочь парню, которому раздробило кисть руки. А он говорит: "Брось меня и туда беги. Там сейчас быть важнее".

Важнейшее событие за 29 лет - рождение внуков. Я в них души не чаю".

Олег Викторович говорит, что никогда не хотел уехать за границу.

"Я 7 лет жил и работал в Польше. Звали в Италию, давали хорошие деньги. Но не представляю себя вне Украины. Те же наши переселенцы в Италии, они же об Украине говорят, когда соберутся. Рыба плывет нереститься на Камчатку за тысячи километров. А украинцы рвутся в Украину. Мне повезло здесь остаться".

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24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял "Акт провозглашения независимости Украины", который 1 декабря 1991 года подтвердил народ на Всеукраинском референдуме.

Автор: Юрий Стригун
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