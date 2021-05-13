Невеста защитника "Шахтера" рассказала, почему ушла от форварда "Динамо"

Валерий Бондарь и Дарья Савина. Фото: Instagram Дарьи Савиновой

Спортивная журналистка Дарья Савина, невеста защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря, рассказала, почему ушла от нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги.

Савина и Супряга были вместе с 14 лет, но в один момент решили расстаться.

"Любовный треугольник сделали люди. Раздули все это динамовские ребята. Между Владом и Валерой никакого конфликта нет, между мною и Владом никакого конфликта тоже нет. Причастен ли Валера к нашему расставанию? Нет. Инициатива была моя, инициатива была по причине, которую знаю я и Влад.



Мы с 14 лет были вместе, Влад у нас жил с матерью. Она отвозила в школу меня, а потом в другой конец города Влада. На базе он почти не жил. Кормили, поили.. И когда ходили слухи, что мы расстались из-за измены Влада, потому что преградой стал Валера, потому что Влад не захотел на меня переписывать днепровскую квартиру... А у Влада в Днепре и квартиры нет, это квартира моей матери. Что это за бред? Конфликта никакого нет. Прежде чем входить в отношения с Валерой, Влад узнал об этом первым. Валера набрал Влада и сказал - так и так.

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Конечно же, я не могу говорить, что они общаются так, как раньше. Это невозможно. Но они – не враги, они не поливают друг друга грязью. Влад ни единого плохого слова не сказал. Все вокруг сказали, кроме него.

Влад – порядочный парень, семейный. Я никогда его не ловила по стрип-клубам, как другие девушки на моих же глазах. В 14 лет мы начали встречаться, с моей стороны это уже перешло как в родственные отношения. Он мне был как близкий человек, в нем я видела семейность, порядочность, искренность, адекватность. И, конечно же, его отношение ко мне было прекрасно.

Для меня это останется такая красивая юношеская история хороших отношений"", - сказала Савина в эфире "ОТДУШИВДУШУ"

Владислав Супряга начинал заниматься футболом в составе "Днепра", затем выступал за "Днепр-1". С лета 2018 принадлежит киевскому "Динамо". В текущем сезоне начинал в статусе основного форварда, но затем потерял доверие Мирчи Луческу. Валерий Бонадар прошел всю систему молодежных команд "Шахтера". С 2019 года выступает за первую команду "горняков", но не имеет стабильного места в составе. В матче против "Ворсклы" получил травму колена и не сыграет в течение пяти месяцев. В 2019 году Бондарь и Супряга выиграли молодежный Кубок мира в составе сборной Украины. Защитник "Шахтёра" был капитаном команды, а нападающий "Динамо" дважды забил в финале.