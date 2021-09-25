Невероятный гол боковыми ножницами забили в Чили

Голы ножницами - коронный номер Криштиано Роналду. Фото: Reuters

В поединке чилийской сегунды между "Либерий Лос Анхелес" и "Депортес Лимаш" нападающий гостей Гонсало Абан забил красивейший мяч. Аргентинскому форварду удался отличный удар боковыми ножница в самом начале встречи.

Матч закончился победой "Депортес Лимаш" со счетом 3:0.

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Ранее в матче чемпионата Нидерландов нападающий "Фейеноорда" Брайан Линссен решился на удар пяткой после навеса с фланга. Риск себя оправдал - голкипер "Херенвена" не ожидал таких хитростей, а мяч от штанги влетел в сетку ворот.