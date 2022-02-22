Невероятной красоты гол "ударом скорпиона" из чемпионата Австралии

В матче высшего дивизиона чемпионата Австралии по футболу был забит очень красивый гол.

Произошло это в 15-м туре в поединке между командами "Вестерн Юнайтед" - "Сидней Уондерерс".

Бенджамин Гаруччо при счете 2:1 в пользу своей команды красиво замкнул навес Александара Приёвича. Австралиец забил пяткой в падении.

"Вестерн Юнайтед" выиграл со счётом 3:2.

В турнирной таблице "Вестерн Юнайтед" занимает второе место. Отстает от лидера на два очка, но имеет две игры в запасе.

"Сидней Уондерерс" идет на восьмой строчке и пока не попадает в зону плей-офф.