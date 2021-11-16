Неужели это завершение карьеры легенды? Стало известно, сыграет ли Федерер на Australian Open

Роджер Федерер залечивает травму. Фото: Reuters

Легенда тенниса 40-летний Роджер Федерер пропустит Australian Open-2022.

Швейцарский теннисист не успевает восстановиться от травмы, сообщает BBC Sport.

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"Думаю, шансов очень мало. Он пока восстанавливается, и я его знаю - если он играет турнир, то хочет его выиграть и выступать на все 100%. Поэтому участие в Australian Open маловероятно", - сказал физиотерапевт швейцарца Иван Любичич.

Экс-первая ракетка мира перенесла две операции на правом колене в 2020 году. Из-за травмы колена швейцарец пропустил Олимпиаду в Токио и всю осеннюю часть сезона В последний раз Федерер выходил на корт на Уимблдоне, где проиграл поляку Хуберту Гуркачу в 1/4 финала.