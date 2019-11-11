Неудачи команд Зинченко и Малиновского: результаты матчей соперников украинских клубов в еврокубках

Руслан Малиновский был удален с поля за две желтых карточки. Фото ФК "Аталанта"

Соперники украинских клубов провели матчи в своих национальных чемпионатах. Gazeta.ua знакомит читателей с их результатами.

Следующий соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" ничего не смог противодействовать лидеру АПЛ "Ливерпулю". Подопечные Клоппа не оставили никаких шансов "горожанам" - 3: 1. Причем завершала команда Гвардиолы в меньшинстве и забила свой единственный гол в игре уже при счете 3: 0. Украинец Александр Зинченко был вне заявки, потому что продолжает реабилитацию после травмы.

Недавний соперник "горняков" "Динамо" Загреб в гостях разгромил "Осиек" 5: 0. Хет-трик на счету Оршича. "Аталанта" в Серии А не смогла обыграть одного из аутсайдеров чемпионата "Сампдорию" 0: 0. Руслан Малиновский вышел в стартовом составе, но в середине второго тайма покинул поле через два желтых карточки.

Соперник "Динамо" по 5 тура Лиги Европы "Мальме" уже завершил чемпионат. Поэтому имеет возможность готовиться только к матчам еврокубков. "Копенгаген" после игры с киевлянами проиграл "Мидтьюлланн" 4: 1. Один из голов в ворота недавнего соперника киевлян забил футболисте с украинским положением Святченко. "Лугано" ничего не смог противопоставить "Базелю" 0: 3.

В чемпионате Германии соперник "Александрии" "Вольфсбург" проиграл дома "Байеру" 0: 2, а "Сент - Этьен" в первенстве Франции "перестрелял" Нант "3: 2." Гент "в гостях переиграл" Генк "2: 0. Роман Яремчук записал на свой счет голевую передачу. Романа Безуса был заменен во втором тайме, а Игорь Пластун сыграл весь матч.

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В чемпионе Украины "Шахтер" оказался сильнее "Динамо" 1: 0, а "Александрия" играя почти весь матчи в меньшинстве продержалась против "Олимпика 0: 0.