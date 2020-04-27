"Неприятно читать комментарии "груша" или "жужа"- Пидгрушная

Елена Пидгрушная является лидером женской сборной Украины по биатлону. Фото: Reuters

Лидер сборной Украины Елена Пидгрушная заявила, что не любит, когда ее фамилию сокращают или придумывают другие прозвища.

"Мне, как личности, очень неприятно читать в комментариях "груша", тот же "удав", "жужа" и всякие сокращения. Извините, но вы не близкие друзья или родственники, не родители, которые могут меня какими-то словечками называть".

"Мы даже чай вместе не пили. Нужно иметь уважение, я же не называю кого-то "мудачок" или "горбоносик", по нику в инстаграме или фотографии".

У меня есть имя, так же и у Юли Журавок, которая очень не любит, когда ее называют "жужей", - сказала Пидгрушная во время эфира в Instagram Biathlon News.

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Елена Пидгрушная - украинская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Украины, чемпионка Олимпийских игр в Сочи, чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы, победительница и призер этапов Кубка мира по биатлону.