Непобедимый украинский нокаутер уничтожил соперника в очередном бою

Сергей Богачук победил своего очередного противника

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук одержал уверенную победу в главном поединке вечера бокса в Голливуде, Калифорния.

Богачук встречался с американцем Фернандо Мариной и мощно провел эту встречу. Украинец наносил множество ударов, в которые уже со старта поединка начал вкладываться.

Марина много брал на себя, но ни разу даже не пошатнулся, а наоборот - пытался отвечать, что у него время неплохо получалось.

Единственное, в чем можно упрекнуть боксеров - довольно статичная работа ног, поскольку оба почти не двигались в ринге и надеялись только на работу рук.

В конце второго раунда Богачук нанес несколько крайне удачных ударов, но Марина снова устоял на ногах. В следующей трехминутке американец продолжил пропускать и рефери принял решение досрочно остановить бой.

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До этого поединка Сергей Богачук в последний раз выходил на ринг в конце мая - в Голливуде 24-летний боксер из Винницы нокаутировал Фредди Эрнандеса