Ненавистник Лукашенко будет играть за киевское "Динамо"

Шкурин уже был на просмотре в "Динамо". Фото: "Динамо"

Беларуский нападающий Илья Шкурин продолжит карьеру в "Динамо" Киев. Он будет выступать за киевлян на правах аренды из ЦСКА в сезоне 2021/22. У "Динамо" есть право выкупа.

21-летний белорус с января 2020 года выступает за московский клуб. В прошлом сезоне сыграл 9 матчей и забил 3 гола.

Ранее играл за "Витебск" и "Энергетик-БГУ" в Беларуси. Забил 1 гол в 6 матчах за сборную Беларуси U-21.

В 2017 году игрок тренировался в расположении "Динамо" U-21.

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В августе 2020 года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко. Шкурин был исключен из сборной и лишен льготы по отсрочке воинской службы. ФИФА не будет применять санкции к 21-летнему игроку.