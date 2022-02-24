Немецкий клуб удаляет надписи "Газпром" c клубных футболок

Футбольный клуб "Шальке" отказывается рекламировать на своих футболках российский "Газпром" из-за войны в Украине.

Об этом сообщается в официальном Twitter немецкого клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии рекламу "Газпрома" заменили слоганом "Свободу Украине"

"Учитывая события и эскалацию в последние дни, "Шальке" убирает название "Газпром" с трикотажных изделий", - говорится в заявлении.

"Газпром" - один из основных спонсоров "Шальке".

Руководство клуба проведет переговоры с представителями российской компании в Германии.

Контракт "Шальке" с "Газпромом" действует до 2025 года. Началось сотрудничество в 2007-ом. Немецкий клуб получает от российской компании €9 млн в год.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы.