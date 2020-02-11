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вторник, 11 февраля 2020 17:49

Немецкий гранд готов заплатить 25 млн евро за бывшего форварда "Зари"

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Немецкий гранд готов заплатить 25 млн евро за бывшего форварда &quot;Зари&quot;
Деннис Бонавентуре играл за "Зарю" в течение одного сезона. Фото: с отрытых источников

Дортмундская "Боруссия" готова заплатить 25 млн евро за бывшего форварда "Зари" Денниса Бонавентуре

Сейчас Бонавентуере уже второй сезон выступает за бельгийский "Брюгге". Скауты немецкого гранда внимательно следят за игрой нападающего, сообщает "Goal.com".

Летом 2017 Бонавентуре усилил бельгийский клуб, перейдя из "Зари". За трансфер нигерийца "Брюгге" заплатил около 1,5 миллиона евро. Всего Бонавентуре провел за "Зарю" 26 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 1 результативную передачу.

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В текущем сезоне в составе "Брюгге" Денис Бонавентуре провел 30 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 2 результативные передачи.

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