Неймар подал в суд на "Барселону"

В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ в 10 матчах и забил 7 мячей. Фото: рейтер

Форвард ПСЖ Неймар обратился в суд с требованием, чтобы "Барселона" выплатила ему 3,5 миллиона евро.

Бразилец утверждает, что именно эту сумму "сине-гранатовые" не доплатили ему за последний сезон в составе клуба, сообщает "Проспорт"

Кроме этого Неймар требует еще 100 тысяч евро за другой невыполненной "Барселоной" соглашением.

Ранее нападающий судился с "Барселоной" за 43,6 миллиона евро, но отозвал свой иск ради того, чтобы наладить отношения с каталонским клубом.

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Неймар перебрался из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году за рекордные для футбола 222 миллиона евро. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.