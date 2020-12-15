Недвед не осуществил ни одной детской мечты

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 306
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2160
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1692
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 540
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 324
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1674
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 603
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Недвед не осуществил ни одной детской мечты
Недвед не осуществил ни одной детской мечты
Роналду догнал Левандовского по количеству забитых мячей
Роналду догнал Левандовского по количеству забитых мячей
Левандовский помог "Баварии" возглавить таблицу бунделиги
Левандовский помог "Баварии" возглавить таблицу бунделиги
Игрок "Болоньи" спас свою команду от поражения красивым голом
Игрок "Болоньи" спас свою команду от поражения красивым голом
"Барселона" не смога одолеть "Валенсию"
"Барселона" не смога одолеть "Валенсию"
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 963
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1629
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 855
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 306
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5184
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 234
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
воскресенье, 20 декабря 2020 21:00

Недвед не осуществил ни одной детской мечты

  Комментировать

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 2003 году награду выиграл чех Павел Недвед.

В истории футбола только два чеха удостаивались "Золотого мяча", причём с интервалом в 41 год. Успех Йозефа Масопуста, получившего трофей в 1962-м, в 2003-м повторил Павел Недвед. Вообще при взгляде на список обладателей "Ballon d'Or" в конце 90-х и начале 2000-х сразу бросается в глаза обилие в нём футболистов 1972-го года рождения. По всей видимости, это было золотое поколение. Зидан, Ривалдо, Фигу, Недвед – все они родились в одном году и были феноменальными полузащитниками. Двое из них выигрывали "ЗМ", будучи футболистами "Ювентуса". В 2003-м "Старая синьора" завоевала очередное скудетто и Суперкубок Италии, а в Лиге чемпионов дошла до финала, в котором лишь в серии пенальти уступила "Милану". Недвед, проводивший только второй сезон в Турине, уже был лидером той команде. И в этом статусе легендарный чех выступал за "Юве" вплоть до завершения карьеры в 2009-м. Недвед также долгие годы был капитаном сборной Чехии, с которой взял "серебро" Евро-1996 и "бронзу" Евро-2004. Павел является одним из тех, кто вернул чешским болельщикам веру в национальную команду и любовь к ней после распада Чехословакии. Несомненно, Недвед – культовая фигура в истории мирового футбола.

Павел Недвед родился 30 августа 1972 года в городе Хеб, который находится на западной границе Чехии с Германией. Детство будущего футболиста прошло в располагающемся под Хебом посёлке Скальна, в котором был футбольный клуб "Татран". В его школе Павел и стал заниматься в возрасте пяти лет. Оттуда Недвед в 13 лет попал в хебскую "Гвезду", а всего через год талантливого юношу к себе переманила пльзеньская "Шкода". Уже в эти годы проявлялись лучшие качества Павла: хорошо поставленный удар и прекрасная скорость.

В "Шкоде" в 1990-м и началась карьера 18-летнего Недведа. Однако молодой игрок не мог сразу попадать в основной состав, поэтому после подписания контракта его отправили в аренду в "Дуклу" из Табора, а через год – в одноимённый клуб из Праги.

  Недвед оставался верным своим командам. В форме "Юве". Фото Рейтер
Недвед оставался верным своим командам. В форме "Юве". Фото Рейтер

В столице Павел провёл хороший сезон 1991/92, в котором сыграл 19 матчей и забил три гола. Это привлекло к нему интерес со стороны другого пражского клуба – "Спарты". Отслужив, Недвед присоединился к сильнейшей команде страны. "Спарта" семь сезонов кряду становилась чемпионом Чехословакии и только в 92-м не смогла взять титул. Приход Недведа позволил пражанам исправить ситуацию: следующие три года "Спарта" снова была на вершине. Хоть и не сказать, что Павел прижился команде сразу.

В первых шести матчах за новый клуб Недвед получил три красные карточки. Не удивительно, что поначалу молодой хавбек был в "Спарте" лишь игроком ротации. В сезоне 92/93 он провёл всего 18 матчей, большую часть из которых начинал со скамейки запасных. Однако со временем Павел стал получать всё больше игрового времени. Тренерскому штабу команды нравилась его способность наносить удары с обеих ног, полезно действовать как на фланге, так и в центре полузащиты. В сезоне 1995/96 Недвед уже был лидером команды. В 27 матчах он забил 14 голов и всерьёз заинтересовал зарубежные клубы.

Когда "Спарта" приобретала Недведа у "Шкоды", стороны заключили контракт, согласно которому в случае перехода Павла иностранный клуб 30% от трансферной стоимости получит коллектив из Пльзени. Чтобы обойти этот пункт сделки, владельцы "Спарты" решили схитрить. Недвед, за которым в 96-м охотился ПСВ, сделал выбор в пользу римского "Лацио", но отправился в Италию не напрямую, а транзитом через словацкий "Кошице", который принадлежал тем же людям, что владели "Спартой". Таким образом они получали право оставить всю сумму, вырученную с продажи футболиста, себе. Позже "Шкода" подаст протест в Футбольную ассоциацию Чехии, и "Спарта" будет вынуждена заплатить клубу из Пльзени 35 миллионов крон.

Перед переездом в Италию Недвед стал вице-чемпионом Европы, причём в полуфинале против французов Павел был признан игроком матча. Но по-настоящему громко о себе чех заявил футбольному миру уже после перехода в "Лацио". Он сразу стал системообразующим игроком римлян. Порою сказывался взрывной нрав Павла, из-за которого он часто получал красные карточки, но в целом это не мешало его блестящим выступлениям. Вообще выглядело удивительно, как столь хладнокровный и рассудительный в игре Недвед неожиданно совершал грубый фол и получал совершенно необязательную красную. Видимо, это специфика характера гениев. Несомненно, чех был из них. В сезоне 1997/98 Недвед выиграл первый трофей на Апеннинах: "Лацио" завоевал Кубок Италии. Позже римляне завоевали ещё и Суперкубок страны. А самыми удачными римскими годами Недведа стали 1999-й и 2000-й. "Лацио" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. Таким образом, за эти два сезона Павел собрал в римском клубе полную коллекцию наград. В 2000-м он горел желанием успешно выступить со сборной на Евро-2000, однако перед турниром Павлу пришлось пропустить несколько недель из-за травмы лодыжки. В итоге на поля Бельгии и Голландии Недвед вышел не в лучшей форме, а чехи даже не вышли из группы.

  Со сборной Чехии Павел стал вице-чемпионом Европы. Фото Globallook press
Со сборной Чехии Павел стал вице-чемпионом Европы. Фото Globallook press

За время выступления в "Лацио" Недвед не раз отвергал выгодные предложения от других клубов. А в апреле 2001-го чех и вовсе подписал с римлянами новый четырёхлетний контракт. Несмотря на это, по окончании сезона клуб выставил его и Хуана Себастьяна Верона на трансфер, вызвав шквал критики со стороны болельщиков. Чеха тут же захотели получить "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но их предложения смог перебить "Ювентус", выплативший за Недведа 38,7 миллионов евро. "Старая синьора" как раз нуждалась в хорошем плеймейкере после перехода Зинедина Зидана в мадридский "Реал".

На адаптацию в туринском клубе Недведу понадобилось полсезона. Марчелло Липпи поначалу отводил ему место на левом фланге, но игра у чеха пошла после перехода в центр поля. Здесь у него было больше свободы действий. Павел стал забивать, причём преимущественно он делал это мощнейшими дальними ударами. В итоге включившийся на экваторе сезона в чемпионскую гонку "Юве" незадолго до финиша сезона догнали "Интер". Перед заключительным туром миланцы были впереди туринцев всего на два очка. Однако 5 мая, в последний день турнира, команды поменялись местами. "Нерадзурри" проиграли 2:4 "Лацио", а "Старая синьора" со счётом 2:0 взяла верх над "Удинезе" и стала чемпионом страны.

В сезоне 2002/03 "Ювентус" вновь взял скудетто, а также выиграл Суперкубок страны и дошёл до финала Лиги чемпионов, в котором уступил в серии пенальти "Милану". В полуфинале туринцы встречались с мадридским "Реалом". Первая игра прошла в Испании и завершилась победой "сливочных" со счётом 2:1. В ответном матче туринцы ещё до перерыва повели 2:0, а на 73-й минуте Недвед, выбежав один на один с вратарём, довёл дело до разгрома. Василий Уткин, который комментировал встречу для российского телевидения, закричал "Это победа! Павел Недвед бежит за "Золотым мячом"! Гол чеха действительно стал победным для "Юве" в серии, поскольку на последних минутах Зидан всё-таки отыграл один мяч для испанцев. А Уткин оказался прав. В голосовании за "Ballon d'Or" Недвед опередил Тьерри Анри и Паоло Мальдини. Сразу после получения почётного приза чех провёл блестящий матч против "Перуджи", в котором отличился точным ударом с 25 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 18-летний Майкл Оуэн едва не уничтожил Аргентину

Недвед не смог осуществить детскую мечту и выиграть Лигу чемпионов. Не удалось ему и выиграть "золото" со сборной страны. В 2004-м Павел проводил первый крупный турнир в статусе капитана чехов, а команда тогда собралась одна из сильнейших за долгие годы. Главной её звездой на турнире в итоге стал форвард Милан Барош, но Недвед нисколько не отходил на второй план. Напротив, Павел сыграл на высоком уровне и, возможно, помог бы чехам дойти до финала, если бы не травма колена, полученная в полуфинальном матче против греков. По итогам турнира Недвед, а также Барош и вратарь Петр Чех, были включены в символическую сборную. За национальную команду Недвед поиграет до 2006-го, но после неудачного мундиаля в Германии завершит карьеру в сборной.

Последние пять лет карьеры Недведа получились непростыми. Полузащитника часто мучили травмы, кроме того, в 2006-м "Ювентус" отправили в Серию В из-за коррупционного скандала, попутно отобрав два последних чемпионских титула. Чех мог в этой ситуации покинуть клуб, но остался в нём и помог команде вернуться в элиту итальянского футбола. После этого он собирался завершить карьеру, но доиграл до 2009-го года. 31 мая Недвед в последний раз вышел на поле в составе "Юве" в матче против "Лацио", после чего повесил бутсы на гвоздь. В общей сложности Недвед провёл за карьеру 670 матчей и забил 147 голов.

На данный момент чех является вице-президентом "Ювентуса". Недвед всегда отличался верностью своим клубам, и в случае со "Старой синьорой" это подтвердилось. Работать в структуре "Юве" Павел начал ещё в 2010-м, вскоре после завершения игровой карьеры.

Недвед, повесив бутсы на гвоздь, увлёкся бегом на длинные дистанции и даже принял участие в Пражском марафоне. А 2 июня 2018-го Павел на один матч вернулся на поле: он сыграл за свой первый клуб "Скальна", за который тогда выступал его сын, тоже Павел.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Недвед не осуществил ни одной детской мечты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

"Американцы не в восторге от Кличко"

Самое читаемое
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
4
 1 Просмотров: 18658
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
 Просмотров: 12636
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 6597
Деми Роуз удивила горячим образом в шубе, черном боди и ботфортах
Деми Роуз удивила горячим образом в шубе, черном боди и ботфортах
5
 Просмотров: 6390
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 5112
Спорт
"Брюгге" проиграл команде Яремчука
"Брюгге" проиграл команде Яремчука Просмотров: 477
Украина сыграет с Казахстаном на арене с дырявой крышей
Украина сыграет с Казахстаном на арене с дырявой крышей Просмотров: 666
Шевченко показал, как отдыхает на Барбадосе
Шевченко показал, как отдыхает на Барбадосе Просмотров: 549
Альварес побил Смита
Альварес побил Смита Просмотров: 225
Украина проведет товарищеские матчи с Хорватией и США
Украина проведет товарищеские матчи с Хорватией и США Просмотров: 126
Больше всего комментируют
6
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
3
Жители временно оккупированных территорий могут сделать прививку от Covid-19 в Украине - Зеленский
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
1
Для кнопкодавов ввели штрафы
1
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
Голосов: 379
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть