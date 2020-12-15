Недвед не осуществил ни одной детской мечты

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 2003 году награду выиграл чех Павел Недвед.

В истории футбола только два чеха удостаивались "Золотого мяча", причём с интервалом в 41 год. Успех Йозефа Масопуста, получившего трофей в 1962-м, в 2003-м повторил Павел Недвед. Вообще при взгляде на список обладателей "Ballon d'Or" в конце 90-х и начале 2000-х сразу бросается в глаза обилие в нём футболистов 1972-го года рождения. По всей видимости, это было золотое поколение. Зидан, Ривалдо, Фигу, Недвед – все они родились в одном году и были феноменальными полузащитниками. Двое из них выигрывали "ЗМ", будучи футболистами "Ювентуса". В 2003-м "Старая синьора" завоевала очередное скудетто и Суперкубок Италии, а в Лиге чемпионов дошла до финала, в котором лишь в серии пенальти уступила "Милану". Недвед, проводивший только второй сезон в Турине, уже был лидером той команде. И в этом статусе легендарный чех выступал за "Юве" вплоть до завершения карьеры в 2009-м. Недвед также долгие годы был капитаном сборной Чехии, с которой взял "серебро" Евро-1996 и "бронзу" Евро-2004. Павел является одним из тех, кто вернул чешским болельщикам веру в национальную команду и любовь к ней после распада Чехословакии. Несомненно, Недвед – культовая фигура в истории мирового футбола.

Павел Недвед родился 30 августа 1972 года в городе Хеб, который находится на западной границе Чехии с Германией. Детство будущего футболиста прошло в располагающемся под Хебом посёлке Скальна, в котором был футбольный клуб "Татран". В его школе Павел и стал заниматься в возрасте пяти лет. Оттуда Недвед в 13 лет попал в хебскую "Гвезду", а всего через год талантливого юношу к себе переманила пльзеньская "Шкода". Уже в эти годы проявлялись лучшие качества Павла: хорошо поставленный удар и прекрасная скорость.

В "Шкоде" в 1990-м и началась карьера 18-летнего Недведа. Однако молодой игрок не мог сразу попадать в основной состав, поэтому после подписания контракта его отправили в аренду в "Дуклу" из Табора, а через год – в одноимённый клуб из Праги.

Недвед оставался верным своим командам. В форме "Юве". Фото Рейтер

В столице Павел провёл хороший сезон 1991/92, в котором сыграл 19 матчей и забил три гола. Это привлекло к нему интерес со стороны другого пражского клуба – "Спарты". Отслужив, Недвед присоединился к сильнейшей команде страны. "Спарта" семь сезонов кряду становилась чемпионом Чехословакии и только в 92-м не смогла взять титул. Приход Недведа позволил пражанам исправить ситуацию: следующие три года "Спарта" снова была на вершине. Хоть и не сказать, что Павел прижился команде сразу.

В первых шести матчах за новый клуб Недвед получил три красные карточки. Не удивительно, что поначалу молодой хавбек был в "Спарте" лишь игроком ротации. В сезоне 92/93 он провёл всего 18 матчей, большую часть из которых начинал со скамейки запасных. Однако со временем Павел стал получать всё больше игрового времени. Тренерскому штабу команды нравилась его способность наносить удары с обеих ног, полезно действовать как на фланге, так и в центре полузащиты. В сезоне 1995/96 Недвед уже был лидером команды. В 27 матчах он забил 14 голов и всерьёз заинтересовал зарубежные клубы.

Когда "Спарта" приобретала Недведа у "Шкоды", стороны заключили контракт, согласно которому в случае перехода Павла иностранный клуб 30% от трансферной стоимости получит коллектив из Пльзени. Чтобы обойти этот пункт сделки, владельцы "Спарты" решили схитрить. Недвед, за которым в 96-м охотился ПСВ, сделал выбор в пользу римского "Лацио", но отправился в Италию не напрямую, а транзитом через словацкий "Кошице", который принадлежал тем же людям, что владели "Спартой". Таким образом они получали право оставить всю сумму, вырученную с продажи футболиста, себе. Позже "Шкода" подаст протест в Футбольную ассоциацию Чехии, и "Спарта" будет вынуждена заплатить клубу из Пльзени 35 миллионов крон.

Перед переездом в Италию Недвед стал вице-чемпионом Европы, причём в полуфинале против французов Павел был признан игроком матча. Но по-настоящему громко о себе чех заявил футбольному миру уже после перехода в "Лацио". Он сразу стал системообразующим игроком римлян. Порою сказывался взрывной нрав Павла, из-за которого он часто получал красные карточки, но в целом это не мешало его блестящим выступлениям. Вообще выглядело удивительно, как столь хладнокровный и рассудительный в игре Недвед неожиданно совершал грубый фол и получал совершенно необязательную красную. Видимо, это специфика характера гениев. Несомненно, чех был из них. В сезоне 1997/98 Недвед выиграл первый трофей на Апеннинах: "Лацио" завоевал Кубок Италии. Позже римляне завоевали ещё и Суперкубок страны. А самыми удачными римскими годами Недведа стали 1999-й и 2000-й. "Лацио" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. Таким образом, за эти два сезона Павел собрал в римском клубе полную коллекцию наград. В 2000-м он горел желанием успешно выступить со сборной на Евро-2000, однако перед турниром Павлу пришлось пропустить несколько недель из-за травмы лодыжки. В итоге на поля Бельгии и Голландии Недвед вышел не в лучшей форме, а чехи даже не вышли из группы.

Со сборной Чехии Павел стал вице-чемпионом Европы. Фото Globallook press

За время выступления в "Лацио" Недвед не раз отвергал выгодные предложения от других клубов. А в апреле 2001-го чех и вовсе подписал с римлянами новый четырёхлетний контракт. Несмотря на это, по окончании сезона клуб выставил его и Хуана Себастьяна Верона на трансфер, вызвав шквал критики со стороны болельщиков. Чеха тут же захотели получить "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но их предложения смог перебить "Ювентус", выплативший за Недведа 38,7 миллионов евро. "Старая синьора" как раз нуждалась в хорошем плеймейкере после перехода Зинедина Зидана в мадридский "Реал".

На адаптацию в туринском клубе Недведу понадобилось полсезона. Марчелло Липпи поначалу отводил ему место на левом фланге, но игра у чеха пошла после перехода в центр поля. Здесь у него было больше свободы действий. Павел стал забивать, причём преимущественно он делал это мощнейшими дальними ударами. В итоге включившийся на экваторе сезона в чемпионскую гонку "Юве" незадолго до финиша сезона догнали "Интер". Перед заключительным туром миланцы были впереди туринцев всего на два очка. Однако 5 мая, в последний день турнира, команды поменялись местами. "Нерадзурри" проиграли 2:4 "Лацио", а "Старая синьора" со счётом 2:0 взяла верх над "Удинезе" и стала чемпионом страны.

В сезоне 2002/03 "Ювентус" вновь взял скудетто, а также выиграл Суперкубок страны и дошёл до финала Лиги чемпионов, в котором уступил в серии пенальти "Милану". В полуфинале туринцы встречались с мадридским "Реалом". Первая игра прошла в Испании и завершилась победой "сливочных" со счётом 2:1. В ответном матче туринцы ещё до перерыва повели 2:0, а на 73-й минуте Недвед, выбежав один на один с вратарём, довёл дело до разгрома. Василий Уткин, который комментировал встречу для российского телевидения, закричал "Это победа! Павел Недвед бежит за "Золотым мячом"! Гол чеха действительно стал победным для "Юве" в серии, поскольку на последних минутах Зидан всё-таки отыграл один мяч для испанцев. А Уткин оказался прав. В голосовании за "Ballon d'Or" Недвед опередил Тьерри Анри и Паоло Мальдини. Сразу после получения почётного приза чех провёл блестящий матч против "Перуджи", в котором отличился точным ударом с 25 метров.

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Недвед не смог осуществить детскую мечту и выиграть Лигу чемпионов. Не удалось ему и выиграть "золото" со сборной страны. В 2004-м Павел проводил первый крупный турнир в статусе капитана чехов, а команда тогда собралась одна из сильнейших за долгие годы. Главной её звездой на турнире в итоге стал форвард Милан Барош, но Недвед нисколько не отходил на второй план. Напротив, Павел сыграл на высоком уровне и, возможно, помог бы чехам дойти до финала, если бы не травма колена, полученная в полуфинальном матче против греков. По итогам турнира Недвед, а также Барош и вратарь Петр Чех, были включены в символическую сборную. За национальную команду Недвед поиграет до 2006-го, но после неудачного мундиаля в Германии завершит карьеру в сборной.

Последние пять лет карьеры Недведа получились непростыми. Полузащитника часто мучили травмы, кроме того, в 2006-м "Ювентус" отправили в Серию В из-за коррупционного скандала, попутно отобрав два последних чемпионских титула. Чех мог в этой ситуации покинуть клуб, но остался в нём и помог команде вернуться в элиту итальянского футбола. После этого он собирался завершить карьеру, но доиграл до 2009-го года. 31 мая Недвед в последний раз вышел на поле в составе "Юве" в матче против "Лацио", после чего повесил бутсы на гвоздь. В общей сложности Недвед провёл за карьеру 670 матчей и забил 147 голов.

На данный момент чех является вице-президентом "Ювентуса". Недвед всегда отличался верностью своим клубам, и в случае со "Старой синьорой" это подтвердилось. Работать в структуре "Юве" Павел начал ещё в 2010-м, вскоре после завершения игровой карьеры.

Недвед, повесив бутсы на гвоздь, увлёкся бегом на длинные дистанции и даже принял участие в Пражском марафоне. А 2 июня 2018-го Павел на один матч вернулся на поле: он сыграл за свой первый клуб "Скальна", за который тогда выступал его сын, тоже Павел.