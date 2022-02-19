Не учитывает колоссальные долги. Президент "Барселоны" хочет купить Холанда

Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS

Титулованные клубы готовятся сделать предложения дортмундской "Боруссии" о переходе нападающего Эрлинга Холанда.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта готов на всё, чтобы норвежец оказался в каталонском клубе, утверждает Marca.

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В последние дни "Реал" и "Барселона" активизировались в борьбе за трансфер футболиста.

"Мы должны найти способ подписать Холанда", - сказал Лапорта техническому отделу.

"Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" также следят за ситуацией.

Холанд осознает интерес к своей персоне и теперь должен принять решение, где ему лучше продолжить карьеру.

"Барселона" сейчас находится не в лучшем финансовом положении, поэтому ей будет очень тяжело оформить трансфер Холанда. Долг каталонского клуба составляет €1,173 млрд. Холанд в текущем сезоне провел 20 матчей, забил 23 гола.