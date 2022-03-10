Не только Миколенко. "Эвертон" хочет приобрести звезду "Шахтера"

Педриньо сразу стал ведущим игроком "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Аутсайдер АПЛ "Эвертон" заинтересован в послушании одного из лидеров "Шахтера" Педриньйо.

"Ириски" хотят подписать бразильца до завершения текущего сезона, сообщает Gazeta Esportiva.

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Сам бразилец не очень хочет переходить команду Виталия Миколенко. Педриньо хочет присоединиться к "Сан-Саулу", а в Англии скорее рассмотрит вариант с "Вулверхэмптоном". "Волков" тренирует Бруну Лаже, покупавшего бразильца для "Бенфики".

Педриньйо стал игроком "Шахтера" летом 2021 года за €18 млн. Бразилец сразу стал одним из лидеров донецкой команды. УЕФА разрешил легионерам украинских клубов подписывать контракты с другими клубами без компенсации до завершения сезона.