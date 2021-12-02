Не только бразильцы. Африканский легионер хочет играть за сборную Украины

Наджиб Якубу стал одним из лидеров "Ворсклы". Фото: ФК "Ворскла"

Ганский легионер полтавской "Ворсклы" 21-летний Наджиб Якубу заявил, что хотел бы играть за сборную Украины.

Африканец выступает в Украине уже три сезона и через два года может получить украинское гражданство, сообщает Fanday.

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"Это правда, что вы хотите играть за сборную Украины? Да. Я люблю Украину. Я здесь уже три года. Если поступит такое предложение, с удовольствием приму его. А если станет выбор между Украиной и Ганой? Взвешу все "за" и "против". Наверное, выберу того, кто первым позовет. Украина - мой второй дом. Я здесь реализовался как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину", - сказал ганец.

Наджиб Якубу в текущем сезоне провел 17 матчей за "Ворсклу" и забил один гол. Ганец действует на позиции правого защитника. Полтавская команда занимает пятое место в УПЛ. В следующем матче команда Юрия Максимова будет играть в гостях против "Руха". Сборная Украины натурализовала ряд игроков: Марлоса, Жуниора Мораэса, Эдмара, Марко Девича, Алексея Бахарева.