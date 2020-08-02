Не Роналду и не Месси: в Европе определился лучший бомбардир сезона

Определился обладатель "Золотой бутсы" в этом году. Фото: Футбол

Нападающий римского Лацио Чиро Иммобиле забил 36 голов в итальянской Серии А и стал лучшим бомбардиром сезона в европейских чемпионатах, завоевав Золотую бутсу.

В борьбе за награду, Иммобиле опередил нападающего Баварии Роберта Левандовски, у которого 34 гола, и форварда Ювентуса Криштиану Роналду, забившего 31 мяч, сообщает France Football.

Нападающий Барселоны Лионель Месси с 25 голами разделил 5-6 места с нападающим Эрлингом Холландом, который в течение сезона поиграл в Зальцбурге и Боруссии Дортмунд. Норвежец забил 29 голов - больше чем Месси, но забитые мячи в чемпионатах, занимающих 6-21 места в таблице коэффициентов, множатся не в 2, а на 1,5.

Иммобиле впервые в карьере завоевал Золотую бутсу.

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В прошлом году Золотую бутсу завоевал Лионель Месси, для которого эта награда стала шестой в карьере.