Не пожалели €5 млн. Шевченко получил первого новичка

Итальянский "Дженоа" объявил о трансфере защитника сборной Швейцарии и "Янг Бойз" 24-летнего Сильвана Хефти.

Сумма трансфера швейцарца - €5 млн, сообщает сайт грифонов.

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Хефти стал первым подписанием команды из Генуи в эпоху Андрея Шевченко и американских владельцев из 777 Partners.

"Рад, что удалось убедить Сильвана Хефти присоединиться к нам. Мы усиливаем правый фланг молодым, но опытным игроком", - прокомментировал переход новичка генеральный менеджер "Дженоа" Йоханнес Шпорс.

В этом сезоне защитник был одним из ключевых игроков "Янг Бойз" и провел все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов, в которых отличился голом и ассистом.

"Дженоа" занимает 18 место в Серии А. 6 января команда Шевченко сыграет против "Сассуоло". Отчет об игре читайте на нашем сайте.