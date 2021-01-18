Не понравилась мова. Бывший генеральный директор "Зари" рассказал, почему уехал в Россию

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, почему покинул Украину и живет в Краснодаре.
"Я уже взрослый, независимый человек. Не хочу, чтобы мне диктовали, на каком языке разговаривать. К тому же на украинском я говорю хорошо".
В комментариях под этой новостью на сайте "Трибуна" пользователи написали:
"Молодец, одним ватником меньше. Так бы и остальные сделали".
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Сергей Рафаилов работал генеральным директором клуба 10 лет – с ноября 2009-го по март 2020 года.
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