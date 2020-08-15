Не поеду в сборную, пока действует режим Лукашенко – форвард Беларуси

Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин отказался ехать в национальную футбольную сборную, пока в Беларуси действует режим Лукашенко.
Об этом сообщает charter97
"О попадании в расширенный список сборной страны снова узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь, - сообщил Илья Шкурин в своем инстраграме. - Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Живе Беларусь!"
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Вчера из камеры был выпущен форвард сборной Беларуси и борисовского БАТЭ Антон Сорока. Его задержали за участие в акциях протеста.
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