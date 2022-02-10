"Не Олимпиада, а страшный сон" - Абраменко прокомментировал недопуск украинцев к соревнованиям по фристайлу

Украинские фристайлисты не смогли выступить в командном первенстве на Олимпиаде-2022 из-за коронавируса.

В Пекине должны выступить Александр Абраменко, Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Ольга Полюк. Трое последних сдали положительные тесты на ковид.

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Лидер сборной Украины и олимпийский чемпион Абраменко прокомментировал развитие событий.

"Не Олимпиада, а страшный сон", – написал Абраменко в Instagram

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут продолжаться с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, которые выступают в 12 дисциплинах.