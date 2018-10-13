Не может быть лидером, человек, который по 20 раз бегает в туалет - Марадона о Месси

Легенда свитовго футболу Диего Марадона раскритиковал лидерские качества Лионеля Месси.
"Давайте больше не будем восхвалять Месси. Мне трудно об этом говорить, но бессмысленно пытаться сделать лидером человека, 20 раз ходит в туалет перед матчем. За Барселону играет один Месси, за сборную Аргентины - другой", - цитирует Марадону испанское издание Marca.
После провала сборной Аргентины на КС-2018 появилась информация, что Месси не будет выступать за "альбиселесте", сам аргентинец пока не комментирует свое дальнейшее участие в национальной команде.
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Игрок "Барселоны" Лионель Месси удивил всех невероятной точностью. Лео прокатил мяч между ног журналисту, который стоял на другом конце поля.
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