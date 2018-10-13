Не может быть лидером, человек, который по 20 раз бегает в туалет - Марадона о Месси

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 477
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1485
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1143
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 3897
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 954
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 729
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3987
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 783
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3555
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
2 Просмотров: 2124
Фото
Все фото
5
16
11
6
5
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Видео
Все видео
18-летняя украинская теннисистка сенсационно вышла в финал турнира WTA
18-летняя украинская теннисистка сенсационно вышла в финал турнира WTA
Лига Наций: победа Бельгии, и неудачный реванш Англии
Лига Наций: победа Бельгии, и неудачный реванш Англии
Украина одолела Шотландию в квалификации Евро-2019 - видео
Украина одолела Шотландию в квалификации Евро-2019 - видео
Партнер украинца по "Атланте" исполнил фантастический бросок - видео
Партнер украинца по "Атланте" исполнил фантастический бросок - видео
Следи за собой - Усик показал, как тренируется под музыку Цоя
Следи за собой - Усик показал, как тренируется под музыку Цоя
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 1935
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 657
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3555
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2808
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 октября 2018
Просмотров: 405
Треба вчити мову
– Слепой идиот! Тебе жить надоело? – товстий чоловік років 40 кричить на велосипедиста. Той в'їхав у багажник його Mazda на ...
суббота, 13 октября 2018 17:10

Не может быть лидером, человек, который по 20 раз бегает в туалет - Марадона о Месси

  Комментировать
Не может быть лидером, человек, который по 20 раз бегает в туалет - Марадона о Месси
Марадона унизил Месси

Легенда свитовго футболу Диего Марадона раскритиковал лидерские качества Лионеля Месси.

"Давайте больше не будем восхвалять Месси. Мне трудно об этом говорить, но бессмысленно пытаться сделать лидером человека, 20 раз ходит в туалет перед матчем. За Барселону играет один Месси, за сборную Аргентины - другой", - цитирует Марадону испанское издание Marca.

После провала сборной Аргентины на КС-2018 появилась информация, что Месси не будет выступать за "альбиселесте", сам аргентинец пока не комментирует свое дальнейшее участие в национальной команде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Марадону вселился бес, или он опять что-то принимает

Игрок "Барселоны" Лионель Месси удивил всех невероятной точностью. Лео прокатил мяч между ног журналисту, который стоял на другом конце поля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не может быть лидером, человек, который по 20 раз бегает в туалет - Марадона о Месси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Психоаналитик издал книгу о цензуре сновидения

Построили лифт, на котором ездили руководители УНР

Савелий Крамаров: "Дураки везде нужны"

Самое читаемое
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 46562
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 43923
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 33943
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой 3 Просмотров: 14535
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 Просмотров: 13005
Спорт
Определили место проведения финала Кубка Украины
Определили место проведения финала Кубка Украины Просмотров: 288
Нападающий "Динамо" получил травму и вылетел на длительный срок
Нападающий "Динамо" получил травму и вылетел на длительный срок Просмотров: 468
18-летняя украинская теннисистка сенсационно вышла в финал турнира WTA
18-летняя украинская теннисистка сенсационно вышла в финал турнира WTA
 Просмотров: 315
Легендарный Анри начал тренерскую карьеру
Легендарный Анри начал тренерскую карьеру Просмотров: 144
Лига Наций: победа Бельгии, и неудачный реванш Англии
Лига Наций: победа Бельгии, и неудачный реванш Англии
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
34
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
11
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
7
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
6
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
4
Россия не пускает миротворцев на Донбасс
Голосов: 935
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua