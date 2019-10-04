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пятница, 04 октября 2019 00:19

Не хватило свежести и везения: главные выводы матча "Лугано" - "Динамо"

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Не хватило свежести и везения: главные выводы матча &quot;Лугано&quot; - &quot;Динамо&quot;
Команда Алексея Михайличенко не смогла выиграть в 5 матче подряд. Фото: официальный сайт "Динамо".

Киевское "Динамо" во втором туре Лиги Европы сыграло в гостях вничью со швейцарским "Лугано" 0: 0. Подопечные Михайличенко прервали своою 4 матчевую победную серию, но уже 5 игру подряд не пропускают в свои ворота.

Gazeta.ua определила главные аспекты игры в Сент - Галлене.

"Лугано" хорошо подготовился к "Динамо". Швейцарцы построили игру через быстрые контратаки и позиционный защиту. "Лугано" довольно удачно защищался благодаря количеству игроков. Киевляне имели искривить количественный, организованный защиту. При том, что хозяева при первой возможности старались проводить быстрые атаки. В расчете на ошибки защитников "Динамо". Складывалось впечатление, что хозяева готовы к сильным с слабым сторонам "Динамо" и хотя сыграть максимально неудобно для команды Михайличенко.

Лидеры киевлян провели не лучше матч. Вербич и Цыганков выглядели уставшими. Обоим игрокам не хватало резкости и скорости. На флангах проигрывали дуэли защитникам. Хорошо, что фланговые защитники киевлян Миколенко и Кендзера были активными в атаке.

Жерсон Родригес разочаровал. В течение пребыванием на поле форварда из Люксембурга не покидало впечатление, что динамовцы играют в меньшинстве. Жерсон крайне редко встречался с мячом в штрафной соперника, проиграл много единоборств защитниками, не смог реализовать хороший момент.

Цыганков и Вербич провели слабый матч


Михайличенко опоздал с заменами. Было видно по первому тайму даже, что отдельные игроки не попали в игру, кто-то физически был уставшим. Но первую замену было проведено Алексеем Михайличенко на 70 минуте игры. Инертного Родригеса заменил Беседин. Только в последней 10 минутке на поле вышел Гармаш вместо Шепелева, который провел не лучше матч. Третья замена уже ни на что не влияла.

"Динамо" не смогло выиграть центр поля. Целостной картины от "Динамо" на протяжении игры не было. Позиционные атаки выглядели прогнозируемыми. Полузащитники не смогли действовать нестандартно. При этом, не всегда справлялись с быстрыми атаками и прессингом соперника.

Ничейный результат - справедливый. Обе команды имели свои моменты. Игра могла завершиться с минимальным преимуществом каждого из соперников. Если киевляне создавали свои моменты благодаря класса игроков и комбинационным действиям, то хозяев отвечали благодаря желанию.

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В другом матче группы "Мальме" сыграл дома вничью с "Копенгагеном" 1: 1. Представители Украины и Дании возглавляют группу имея по 4 очка.

Автор: Сергей Тищенко
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