Не хочет в Мадрид? Цыганков прокомментировал интерес со стороны "Атлетико"

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Один из лидеров "Динамо" 24-летний Виктор Цыганков не торопится покидать киевский клуб.

Цыганков прокомментировал информацию о возможном переходе в мадридский "Атлетико".

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"На сегодняшний день я здесь. Сосредоточен на "Динамо" и настоящем.

То, что пишут – мне без разницы. На сегодняшний день я игрок киевского "Динамо" и очень этим доволен", – заявил полузащитник в комментарии Telegram-канала "Бомбардир".

Виктор Цыганков - воспитанник киевского "Динамо" и дебютировал на профессиональном уровне еще в сезоне 2016/17. Сейчас футболист - один из лидеров команды.

В следующем матче "Динамо" сыграет в гостях против "Миная". Отчет об игре читайте на нашем сайте.