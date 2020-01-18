Не Харьков, а Волунтари. Сборная Украины определилась с местом базирования на Евро-2020

Тренировочной базой сборной Украины на время чемпионата Европы станет стадион в городе Волунтари. Город Волунтари расположен у Бухареста, где "сине-желтые" сыграют два матча.
О том, что сборная Украины тренироваться в Волунтари сообщает ресурс Sport Arena. Пока в сборной Украины информацию не подтвердили.
Местная арена названа в честь бывшего футболиста сборной Румынии Ангела Йорденеску и рассчитана на 4,6 тысячи мест.
Город Волунтари расположен в шести километрах от центра Бухареста, в котором команда Андрея Шевченко будет базироваться во время Евро.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ранее рассказал, что команда будет готовиться к Евро-2020 в Харькове.
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Первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет 14 июня в Амстердаме с Нидерландами. Два следующих поединка команда Андрея Шевченко проведет в Бухаресте 18 и 22 июня.
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