"Не факт, что Луческу доработает новый контракт" - Сабо

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо не верит, что Мирча Луческу сможет задержаться в "Динамо" на следующие два сезона.

Румынский тренер будет иметь серьезного соперника в лице Роберто Де Дзерби, который возглавил "Шахтер", сообщает Мeta-ratings.com.ua.

"Человек — профессионал, выиграл в минувшем сезоне все, что можно в Украине, то почему бы не продлить с ним контракт? Поэтому расцениваю такой шаг руководства "Динамо" как логичный. В клубе надеются, что победное шествие команды с румынским тренером во главе продолжится и в следующем сезоне.

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Не много ли до 2023 года? Конечно, не факт, что он его доработает. На мой взгляд, здесь многое зависит от донецкого "Шахтера". Думаю, в новом сезоне выиграть чемпионский титул Мирче уже будет сложнее.

Скорее всего, новый тренер "горняков" возьмет дисциплину в донецкой команде под свой контроль, и "Шахтер" станет сильнее. На мой взгляд, сбой у "горняков" произошел после того, как в раздевалке произошел конфликт у Тайсона с тренером и игроками. По себе знаю, потому что был тренером. Когда у футболиста недоразумения с тренером, это видят другие игроки и начинают выходить на поле без полной самоотдачи и концентрации. Так что с нетерпением жду матч за Суперкубок Украины, в котором состоится дебют Де Дзерби. Конечно, быстро он команду не создаст, но у "Шахтера" есть хорошие игроки, и наверняка итальянец сумеет сплотить их вокруг себя общей целью", — отметил Сабо.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020-го. В первом сезоне выиграл все внутренние трофеи - Кубок, Суперкубок и чемпионат. Румынский тренер продолжил свое сотрудничество с киевлянами до лета 2023 года. Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер" летом 2021 года. Он сменил на этом посту Луиша Каштру. Контракт итальянца будет действителен до лета 2023 года.