Не его работа? В Италии пишут, что Шевченко уволят после очередного поражения

Поражение от "Специи" сильно ударило по амбициям главного тренера "Дженоа" Андрея Шевченко.
Как пишет telenord.it, новые владельцы клуба готовы уволить украинского специалиста.
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Уточняется, что именно это домашнее поражение сыграло важную роль в решении руководства, хотя до этого Шевченко обещали абсолютную поддержку.
Напомним, Андрей Шевченко до этого работал в сборной Украины.
Команда под руководством Андрея Шевченко еще ни разу не выигрывала в чемпионате Италии.
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