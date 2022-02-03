"Не дорос еще до того уровня" - Вернидуб о том, почему не зовут в сборную Украины

Юрий Вернидуб. Фото: ФК "Шериф"

Нынешнего наставника "Шерифа" Юрия Вернидуба не приглашали в национальную сборную Украины.

По словам украинского специалиста, из Украинской ассоциации футбола ему не звонили.

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"Не знаю. Наверное, не дорос еще до того уровня. Вот когда дорасту - тогда, может быть, и позовут. Там люди на своем месте. Желаю Александру Петракову самых высоких достижений. Он этого заслуживает. Он тренер-трудяга, тренер от души. И очень честный как человек. Он заслуживает, чтобы на данный момент быть тренером сборной Украины.

Был ли звонок от Павелко (президент Украинской ассоциации футбола - Gazeta.ua)? Никогда. Я в свое время находился в тренерском совете, когда был Маркевич. Я туда один раз съездил, когда Александра Головко убирали с поста главного тренера сборной Украины U-21. Немножко, наверное, не то сказал, но полностью стоял на стороне Головко. Я сказал, что я думаю. После этого уже не приезжал", - сказал Вернидуб YouTube-каналу pressing.

Вернидуб возглавил "Шериф" летом 2020 года. Смог вывести команду в Лигу чемпионов. Весной в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против нидерландского "Фейенорда". В Украине специалист долгое время работал с луганской "Зарей". Вернидуб назвал трех украинцев, которых хотел бы пригласить в "Шериф".