Не будет Лиги чемпионов и Лиги Европы. УЕФА отстранит российские клубы из еврокубков

Артём Дзюба является капитаном "Зенита". Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет лишить участия российских команд в еврокубках.

УЕФА готовит новый пакет санкций в отношении российского футбола. Это касается контракта с "Газпромом" и участия россиян в европейских турнирах, сообщает Мeczyki.

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Футбольный союз намерен досрочно расторгнуть соглашение с "Газпромом", а российские команды могут больше не выйти на матчи под эгидой УЕФА – уже рассматривают возможность полного их отстранения.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. "Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок. Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".