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суббота, 19 февраля 2022 15:30

Не Абраменко. Названо знаменосца сборной Украины на закрытии Олимпиады-2022

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Не Абраменко. Названо знаменосца сборной Украины на закрытии Олимпиады-2022
Биатлонистка Елена Билосюк. Фото: НОК Украины

В воскресенье, 20 февраля, в Пекине на стадионе "Птичье гнездо" состоится торжественная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр-2022.

Флаг Украины на параде закрытия пронесет олимпийская чемпионка, чемпионка мира, капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк (Пидгрушная), сообщает официальный сайт НОК Украины.

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Из-за перенесенного COVID-19 биатлонистка смогла выйти на старт только одной гонки - женской эстафеты.

"Это уже мои четвертые Олимпийские игры, и я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо!" - сказала спортсменка.

Закрытие будет непродолжительным и пройдет в традиционном стиле. Одним из его лейтмотивов станет историческое достижение Пекина как города, впервые принявшего как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной выступили в 12-ти дисциплинах.

Единственную медаль для Украины на Олимпиаде-2022 завоевал Александр Абраменко.

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