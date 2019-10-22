Назван главный претендент на "Золотой мяч-2019"

Ван Дейк в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем". Фото: рейтер

Авторитетный журнал France Football завершает объявления претендентов на главную индивидуальную награду мирового футбола - "Золотой мяч". Приз лучшему игроку 2019-го по итогам опроса журналистов вручат 2 декабря в театре "Шатле".

Об этом пишет "Сегодня".

По прогнозам всех букмекеров, главную индивидуальную награду мирового футбола получит защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк. Он опережает Лионеля Месси из "Барселоны", Криштиану Роналду из "Реала" и одноклубника Мохаммеда Салаха.

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В прошлом году "Золотой мяч" выиграл полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич. В этом году Лука не номинирован на награду. Впервые за 26 лет на "Золотой мяч" не номинирован его действующий обладатель.