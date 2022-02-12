Назвали зарплату Коноплянки в "Краковии"

Евгений Коноплянка не смог закрепиться в "Шахтере". Фото: ФК "Шахтер"

Бывший лидер сборной Украины 32-летний Евгений Коноплянка не может похвастаться большой зарплатой в Польше.

Новичок "Краковии" будет зарабатывать в новом клубе $15-20 тыс. в месяц, сообщает Telegram-канал vZbirna.

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Его годовой оклад составит $180-240 тыс. Это почти в десять раз меньше, чем украинец получал в "Шахтере" - €1,5 млн. в год.

По информации СМИ, самые высокооплачиваемые игроки "Краковии" зарабатывают примерно $250 тыс. в год.

Коноплянка перешел в польский клуб в статусе свободного агента и подписал контракт на полгода с опцией продления еще на год. Последние три сезона Коноплянка выступал за "Шахтер", где не смог стать основным игроком.