Назвали зарплату Коноплянки в "Краковии"

 
Ексклюзивы
1/5
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
Просмотров: 153
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Просмотров: 1863
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1215
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Просмотров: 2277
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Просмотров: 243
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 3033
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 6138
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
1 Просмотров: 1854
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 153
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2763
Фото
Все фото
7
5
6
9
6
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Украинцы на &quot;горбатом Запорожце&quot; удивили поклонников классического ралли
Украинцы на "горбатом Запорожце" удивили поклонников классического ралли
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Видео
Все видео
"Вест Хэм" перевел Ярмоленко в молодежную команду. Андрей "отметил" это удалением
"Вест Хэм" перевел Ярмоленко в молодежную команду. Андрей "отметил" это удалением
Новая звезда НБА. Невероятный Дончич впервые набрал более 50 очков в одной игре
Новая звезда НБА. Невероятный Дончич впервые набрал более 50 очков в одной игре
Процитировал Канта. Селезнев перешел на украинский язык
Процитировал Канта. Селезнев перешел на украинский язык
Малиновский не помог. "Аталанта" вылетела из Кубка Италии
Малиновский не помог. "Аталанта" вылетела из Кубка Италии
Фантастика. Игрок бразильского клуба забил гол слета со своей половины поля
Фантастика. Игрок бразильского клуба забил гол слета со своей половины поля
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1593
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2763
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1287
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
Просмотров: 135
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
суббота, 12 февраля 2022 08:22

Назвали зарплату Коноплянки в "Краковии"

  Комментировать
Назвали зарплату Коноплянки в &quot;Краковии&quot;
Евгений Коноплянка не смог закрепиться в "Шахтере". Фото: ФК "Шахтер"

Бывший лидер сборной Украины 32-летний Евгений Коноплянка не может похвастаться большой зарплатой в Польше.

Новичок "Краковии" будет зарабатывать в новом клубе $15-20 тыс. в месяц, сообщает Telegram-канал vZbirna.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вест Хэм" перевел Ярмоленко в молодежную команду. Андрей "отметил" это удалением

Его годовой оклад составит $180-240 тыс. Это почти в десять раз меньше, чем украинец получал в "Шахтере" - €1,5 млн. в год.

По информации СМИ, самые высокооплачиваемые игроки "Краковии" зарабатывают примерно $250 тыс. в год.

Коноплянка перешел в польский клуб в статусе свободного агента и подписал контракт на полгода с опцией продления еще на год. Последние три сезона Коноплянка выступал за "Шахтер", где не смог стать основным игроком.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали зарплату Коноплянки в "Краковии"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Чарльз Дарвин боялся религиозного преследования и позора

Самое читаемое
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 26102
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 3 Просмотров: 14697
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО Просмотров: 11619
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 10998
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
 Просмотров: 6939
Спорт
Мужчины тоже плачут. Теннисист дель Потро не сдержал эмоций перед последним геймом в карьере
Мужчины тоже плачут. Теннисист дель Потро не сдержал эмоций перед последним геймом в карьере Просмотров: 99
И снова вся надежда на биатлон. Расписание восьмого соревновательного дня в Пекине-2022
И снова вся надежда на биатлон. Расписание восьмого соревновательного дня в Пекине-2022 Просмотров: 243
Вернулся на победный путь. Команда Реброва выиграла два матча подряд
Вернулся на победный путь. Команда Реброва выиграла два матча подряд Просмотров: 306
Коноплянка продолжит карьеру в польском клубе - официально
Коноплянка продолжит карьеру в польском клубе - официально Просмотров: 243
"Трудно было сидеть в четырех стенах" - биатлонистка Билосюк об изоляции на Олимпиаде
"Трудно было сидеть в четырех стенах" - биатлонистка Билосюк об изоляции на Олимпиаде Просмотров: 117
Больше всего комментируют
21
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
4
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
3
Шесть телеканалов проверят за сюжеты о деле "вагнеровцев"
3
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
2
НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
Голосов: 535
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть