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вторник, 26 октября 2021 15:08

Назвали виновных в смерти Марадоны

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Назвали виновных в смерти Марадоны
Диего Марадона был звездой наивысшей величины в футболе. Фото: Reuters

Один из лучших игроков в истории футбола Диего Марадона умер из-за врачебной халатности.

Бывший адвокат аргентинца Матиас Морла рассказал в прокуратуре, что врачами было допущено много ошибок во время лечения Марадоны, сообщает FOX Sports.

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"Врачами было сделано много ошибок. Марадона умер, потому что его сердце взорвалось. Раньше я сообщил всем о состоянии Диего. Но после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества скопившейся в теле воды.

Врачи потребовали, чтобы Диего остался в больнице. Однако его родственники настаивали на своем, они разместили Марадону в частном доме в пригороде Буэнос-Айреса. За ним ухаживал нанятый медперсонал", – заявил Морла.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Причиной смерти легендарного футболиста стала острая сердечная недостаточность.
В смерти Марадоны обвинили семерых врачей. Следствие считает, что медицинские работники не заботились должным образом о пациенте.

Марадона в Европе выступал за "Севилью", "Барселону" и "Наполи". Со сборной Аргентины победил на Кубке мира 1986 года. В этом же году был признан лучшим игроком мира.

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26
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