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четверг, 30 сентября 2021 11:41

Назвали виновных в поражении Джошуа от Усика

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Назвали виновных в поражении Джошуа от Усика
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 31-летний Энтони Джошуа проиграл Александру Усику из-за плохой тренерской подготовки к бою.

Отец и тренер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри Джон объяснил причины поражения британца, сообщает Sport.ua.

"Послушайте, Усик очень неудобный соперник. Очевидно, что Джошуа никогда раньше не дрался против такого оппонента. Что ему действительно было нужно сделать, так это воспользоваться планом на бой Чисоры. Ведь Дерек выступил лучше, чем Джошуа. Думаю, если бы Энтони использовал свой вес, то все могло пойти совсем по-другому. Я был удивлен действиями, потому что Джошуа большой парень.

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Возможно, Энтони сбросил слишком много веса, но он должен был полностью контролировать ход боя и оказывать на Усика давление. К тому же, если ваш план не работает - дело за теми, кто находится в углу. Тренерский штаб должен был внести корректировки по ходу поединка, но этого не произошло. В восьмом раунде, они постоянно говорили: "Будь умным, работай джебом". Это не сработало, потому что он дрался с опытным, техническим бойцом. Джошуа с самого начала играл по правилам Усика и они не попытались что-то изменить. Так что в его поражении виноват тренерский штаб.

Что касается критиков - дайте Энтони отдохнуть. Это не была полностью вина Джошуа. Это его команда. У них не хватило мозгов, чтобы подсказать боксеру, как выйти из сложной ситуации. Боец должен знать, что ребята в его углу знают, как все работает", - сказал Фьюри-старший.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.

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