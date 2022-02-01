Назвали виновного в срыве поединка Усик – Фьюри

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сорвался по вине украинского боксера.

Усик не был готов провести поединок в начале мая, рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

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"Как я понял, Усик не был готов сражаться до конца мая. Мне сказали, что он будет готов сражаться только в конце мая. Что же делать Тайсону? Сидеть на пятой точке? Фьюри должен был подраться в феврале. Кажется, мы объявили об этом в декабре, но WBC принял решение провести промоутерские торги, поэтому мы сели и приняли решение о том, что будет происходить, пока продолжаются эти переговоры", - сказал Уоррен в комментарии Fightnews.

Следующим соперником Тайсона Фьюри будет Диллиан Уайт. Поединок намечен на первую половину 2022 года. Усик в это время должен провести реванш против Энтони Джошуа.

В сентябре 2021-го Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе после победы над Джошуа в Лондоне.