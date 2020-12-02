Назвали условие, при котором иностранцы смогут посетить Олимпиаду в Токио

Кроме отрицательного теста, болельщикам необходимо будет скачать мобильное приложение для отслеживания. Фото: Reuters

Япония будет требовать от иностранных гостей, которые посетят Олимпийские игры в Токио, отрицательных результатов теста на Covid-19.

Страна планирует предоставить иностранцам разрешение на посещение Олимпийских игр без обязательной вакцинации или карантина, сообщает Reuters.

Кроме отрицательного теста, болельщикам необходимо будет скачать мобильное приложение для отслеживания. Иностранцам уже продали около 1 млн билетов на Олимпиаду-2020.

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Олимпийские игры в Токио состоятся в положенное время, несмотря на пандемию Covid-19. Олимпиаду перенесли на лето 2021 года. Игры будут проходить с 23 июля по 8 августа. Сначала должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020-го.